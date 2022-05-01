Враг обстрелял село в Синельниковском районе Днепропетровщины. Ранена женщина
Россия 1 мая обстреляла село на Днепропетровщине, задет частный двор, ранена женщина
Об этом написал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко в Телеграм.
"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задет частный двор", - написал он.
Резниченко добавил, что в результате обстрела ранена женщина.
- Напомним, 1 мая вражеская ракета попала в склады агропредприятия на Днепропетровщине, один из них был с зерном, другой – пуст.
- Также 1 мая ВСУ сбили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной.
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