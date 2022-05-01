Враг обстрелял село в Синельниковском районе Днепропетровщины. Ранена женщина

Об этом написал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко в Телеграм.



"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задет частный двор", - написал он.



Резниченко добавил, что в результате обстрела ранена женщина.

Напомним, 1 мая вражеская ракета попала в склады агропредприятия на Днепропетровщине, один из них был с зерном, другой – пуст.

Также 1 мая ВСУ сбили вражеский беспилотник над Днепропетровщиной.