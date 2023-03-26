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Враг обстрелял ракетами две многоэтажки в Авдеевке

26 мартa, 2023 воскресенье
15:47
война с Россией

26 марта российские войска выпустили по городу Авдеевка Донецкой области две ракеты. В результате обстрела повреждены две многоэтажки

Об этом информирует руководитель Офиса президента Андрей Ермак .

"Они (российские военные – ред.) совершили ракетный авиаудар по двум многоэтажкам", - написал Ермак.

По предварительной информации, среди мирного населения никто не пострадал.

  • 7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.
  • 22 марта стало известно, что россияне обстреливают дорогу из Авдеевки, которую мирные жители используют для эвакуации из прифронтового города. Несмотря на это, за последние три недели из города удалось вывезти 180 человек.
  • Утром в субботу, 25 марта, российские военные нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке Донецкой области. Одна попала в промышленную зону, вторая – в центральную часть города, где многоэтажные дома.
Донетчина
Авдеевка
воєнні злочини Росії
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