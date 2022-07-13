Враг обстрелял Путивльщину: поврежден дом
Российские войска обстреляли деревню Путивльского района Сумщины. Прилетели снаряды и во двор гражданских
Об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночь в Сумской области была тихой. Но в шесть утра россияне открыли огонь по одному из сел на Путивльщине", - написал он.
Зафиксировано 8 прилетов, есть попадание во двор мирных жителей. Поврежден дом.
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