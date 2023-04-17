Враг обстрелял пограничье Сумщины и Черниговщины из минометов и гранатомета
Утром 17 апреля российские войска дважды обстреляли границы Черниговской области. Также ночью зафиксировано 10 прилетов по Сумщине
Об этом информирует Оперативное командование "Север" .
С 06:45 до 07:15 русские войска били по селу Карповичи Новгород-Северского района Черниговской области. Зафиксировано 6 приходов.
Военные предполагают, что рашисты обстреливали вблизи мирного населенного пункта из миномета калибра 120 мм.
С 06:50 до 06:52 зафиксировано два прихода вблизи села Леоновка Новгород-Северского района. Также россияне избивали, вероятно, из миномета 120 мм.
Кроме того, в ночь на 17 апреля российская армия обстреляла из гранатомета Белопольское общество Сумской области.
Известно о 10 прилетах, пишет Сумская ОВА .
Отмечается, что потерь среди местного населения или повреждений нет.
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