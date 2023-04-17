Об этом информирует Оперативное командование "Север" .

С 06:45 до 07:15 русские войска били по селу Карповичи Новгород-Северского района Черниговской области. Зафиксировано 6 приходов.

Военные предполагают, что рашисты обстреливали вблизи мирного населенного пункта из миномета калибра 120 мм.

С 06:50 до 06:52 зафиксировано два прихода вблизи села Леоновка Новгород-Северского района. Также россияне избивали, вероятно, из миномета 120 мм.

Кроме того, в ночь на 17 апреля российская армия обстреляла из гранатомета Белопольское общество Сумской области.

Известно о 10 прилетах, пишет Сумская ОВА .

Отмечается, что потерь среди местного населения или повреждений нет.