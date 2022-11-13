Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

По Никопольскому району оккупанты нанесли более 80 ударов из РСЗО и артиллерии, под огнем оказались Никопольская и Марганецкая громады.

ОК "Юг" сообщает, что враг поразил гражданскую инфраструктуру: более 40 многоэтажек и частных домов и 20 хозяйственных сооружений получили повреждения. Также под огнем оказались несколько газопроводов и линии электропередачи.

"Обстрелами изуродовано учебное заведение, административные здания, частное предприятие, полностью разрушено одно здание и вызваны два пожара, которые оперативно ликвидированы", - сообщает пресс-служба.

В Марганецкой громаде люди не пострадали, однако повреждены несколько частных домов.

12 ноября войска РФ запустили 4 ракеты, нанесли 16 авиаударов и 40 раз атаковали из РСЗО, более 20 населенных пунктов в Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областях подверглись ударам.

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