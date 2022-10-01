Об обстреле, который произошел около 04:00, сообщило "Общественное".

"В Николаеве раздаются взрывы… В городе и области объявлена воздушная тревога", - сообщили журналисты.

Впоследствии информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Попадание в жилой дом. На место выехали все службы. Все подробности потом", - написал мэр города у телеграмм.

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