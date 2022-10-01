Враг обстрелял Николаев: попал в жилой дом
В городе и области объявлена воздушная тревога, на месте попадания работают все службы
Об обстреле, который произошел около 04:00, сообщило "Общественное".
"В Николаеве раздаются взрывы… В городе и области объявлена воздушная тревога", - сообщили журналисты.
Впоследствии информацию подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Попадание в жилой дом. На место выехали все службы. Все подробности потом", - написал мэр города у телеграмм.
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