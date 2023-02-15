Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .

По его словам, враг не прекращает совершать обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

Также сегодня в 07:00 Купянск снова был под обстрелом. Повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары.



Обошлось без пострадавших.



За прошедшие сутки, 14 февраля, вражеские обстрелы подверглись районам не менее 20 населенных пунктов.



На Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Крохмальное, Берестовое, Табаевку, Купянск, Двуречную. Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Стрелка, Глубокое, Волчанск, Чугуновка и т.д.



В Купянске, в результате ракетных обстрелов, значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом.



Синегубов отметил, что пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 10 единиц взрывоопасных предметов.