Враг обстрелял Купянск, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки
Утром 15 февраля российские войска снова били по Купянску на Харьковщине, в результате чего произошли пожары
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграмме .
По его словам, враг не прекращает совершать обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.
Также сегодня в 07:00 Купянск снова был под обстрелом. Повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары.
Обошлось без пострадавших.
За прошедшие сутки, 14 февраля, вражеские обстрелы подверглись районам не менее 20 населенных пунктов.
На Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Крохмальное, Берестовое, Табаевку, Купянск, Двуречную. Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Стрелка, Глубокое, Волчанск, Чугуновка и т.д.
В Купянске, в результате ракетных обстрелов, значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом.
Синегубов отметил, что пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 10 единиц взрывоопасных предметов.
- Вечером 11 февраля российские террористы обстреляли Харьков. Известно об одном раненом мужчине, его госпитализировали.
- А утром 13 февраля войска РФ били по Купянску на Харьковщине, в результате чего повреждены дома и произошли пожары.
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