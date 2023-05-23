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Враг обстрелял Купянск: повреждены по меньшей мере 14 частных домов, ранены три человека

23 мая, 2023 вторник
09:18
Война с Россией

За прошедшие сутки российская армия массированно обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов по ствольной артиллерии, РСЗО и используя ракетное вооружение

Об этом сообщили в telegram-канале Харьковской ОВО Олега Синегубова.

Отмечается, что в результате обстрелов Купянска из РСЗО повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранения получили 2 женщины - 76 и 53 лет и гражданский 35-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.

Добавляется, что в районе с. Вязовое Харьковского района враг нанес удар 2 ракетами С-300. Обе попали на открытой местности в поле, разрушений и пострадавших нет.

Ворог обстріляв Куп'янськ

Фото: telegram-канал Харьковской ОВА

"Продолжается разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 9,8 га территории и обезвредили 59 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на линии столкновения враг предпринял очередную попытку пойти в наступление в районе Масютовки. Потерпел неудачу и отступил с потерями.

  • В ночь на 22 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Харьковщине, в результате чего получил ранение 10-летний мальчик. Ребенок в больнице.
Харковщина
Военные новости
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