Враг обстрелял Купянск: повреждены по меньшей мере 14 частных домов, ранены три человека
За прошедшие сутки российская армия массированно обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов по ствольной артиллерии, РСЗО и используя ракетное вооружение
Об этом сообщили в telegram-канале Харьковской ОВО Олега Синегубова.
Отмечается, что в результате обстрелов Купянска из РСЗО повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранения получили 2 женщины - 76 и 53 лет и гражданский 35-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.
Добавляется, что в районе с. Вязовое Харьковского района враг нанес удар 2 ракетами С-300. Обе попали на открытой местности в поле, разрушений и пострадавших нет.
Фото: telegram-канал Харьковской ОВА"Продолжается разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 9,8 га территории и обезвредили 59 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на линии столкновения враг предпринял очередную попытку пойти в наступление в районе Масютовки. Потерпел неудачу и отступил с потерями.
- В ночь на 22 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Харьковщине, в результате чего получил ранение 10-летний мальчик. Ребенок в больнице.
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