Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области", - пишет глава.

В результате ракетного удара по городу Купянск, предварительно с ЗРК С-300, разрушено административное здание, заведение здравоохранения.

Также повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище.

В селе Подолы Купянского района вражескими обстрелами разрушения подверглись частным домам. Погибла 73-летняя женщина.

2 марта в Харьковской области пиротехники обезвредили 31 взрывоопасный предмет.