Враг обстрелял Купянск и район: разрушены админздание, медучреждение, погибла женщина
2 марта российские войска в очередной раз били по городу Купянск и району Харьковской области, в результате погибла женщина, разрушены админздание, медучреждение
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области", - пишет глава.
В результате ракетного удара по городу Купянск, предварительно с ЗРК С-300, разрушено административное здание, заведение здравоохранения.
Также повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище.
В селе Подолы Купянского района вражескими обстрелами разрушения подверглись частным домам. Погибла 73-летняя женщина.
2 марта в Харьковской области пиротехники обезвредили 31 взрывоопасный предмет.
- С Купянского общества Харьковской области 2 марта начали обязательную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей.
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