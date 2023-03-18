Враг обстрелял Константиновку: шесть раненых, повреждены дома и торговый центр
В субботу, 18 марта, российская армия нанесла удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего пострадали шесть человек, также повреждены дома и торговый центр
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора .
По информации следствия, вражеская армия обстреляла Константиновку из ствольной артиллерии и систем залпового огня "ураган". В результате удара ранения разной степени тяжести получили две женщины и четверо мужчин. Все пострадавшие госпитализированы.
Также в результате обстрела повреждены многоквартирные дома и частные домовладения. Разрушения потерпели хозяйственные постройки и торговый центр.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- 18 марта стало известно о пострадавших гражданах Польши после обстрела во Временном Яру.
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