Враг обстрелял Константиновку: шесть раненых, повреждены дома и торговый центр

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора .

По информации следствия, вражеская армия обстреляла Константиновку из ствольной артиллерии и систем залпового огня "ураган". В результате удара ранения разной степени тяжести получили две женщины и четверо мужчин. Все пострадавшие госпитализированы.

Также в результате обстрела повреждены многоквартирные дома и частные домовладения. Разрушения потерпели хозяйственные постройки и торговый центр.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).