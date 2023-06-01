Враг обстрелял хлебзавод в Бериславе на Херсонщине, три человека ранены
В четверг, 1 июня, противник по авиации и минометам обстрелял хлебзавод в Бериславе на Херсонщине и село Казацкое Новокаховской общины, ранения получили три человека
Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
По городу зафиксировано два прилета управляемых авиабомб, от них пострадали двое мужчин, 57 и 20 лет, оба получили легкие ранения.
От минометных обстрелов также пострадала местная жительница.
Кроме того, россияне из авиации обстреляли Казацкое Новокаховское общество. Враг ударил тремя управляемыми авиабомбами, из-за вражеских ударов повреждены жилые дома.
- В четверг, 1 июня, россияне обстреляли Индустриальный район Харькова, известно о 2 попаданиях. Удары пришлись по промышленному объекту, из-под завалов спасли женщину.
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