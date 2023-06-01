Враг обстрелял хлебзавод в Бериславе на Херсонщине, три человека ранены

Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

По городу зафиксировано два прилета управляемых авиабомб, от них пострадали двое мужчин, 57 и 20 лет, оба получили легкие ранения.

От минометных обстрелов также пострадала местная жительница.

Кроме того, россияне из авиации обстреляли Казацкое Новокаховское общество. Враг ударил тремя управляемыми авиабомбами, из-за вражеских ударов повреждены жилые дома.