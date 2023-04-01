Враг обстрелял Херсон и Херсонщину: есть погибший и раненый
В субботу, 1 апреля, российские войска нанесли удар по Херсону и Херсонской области, в результате чего погиб человек, один ранен
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По Херсону ударили из артиллерии. Попали в частный дом. В результате на улице погиб человек.
Также обстреляли село Казацкое и попали в частный дом. В результате этого ранен человек.
- Российская армия за сутки, 31 марта, произвела 54 обстрела Херсонской области, погибли три человека.
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