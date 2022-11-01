Враг обстрелял Харьковщину: ранен 3-летний мальчик

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Харьковщина. Купянский район. Враг коварно обстрелял село Петропавловка из РСЗО. Из-за вражеского удара был ранен ребенок. 3-летний мальчик получил взрывные травмы", - отметил Тимошенко.

Также добавил, что ребенок доставлен в больницу, где он получает всю необходимую помощь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb