Враг обстрелял Харьковщину: ранен 3-летний мальчик
Российские агрессоры обстреляли из РСЗО село Петропавловка в Купянском районе Харьковской области, в результате чего ранен ребенок
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Харьковщина. Купянский район. Враг коварно обстрелял село Петропавловка из РСЗО. Из-за вражеского удара был ранен ребенок. 3-летний мальчик получил взрывные травмы", - отметил Тимошенко.
Также добавил, что ребенок доставлен в больницу, где он получает всю необходимую помощь.
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