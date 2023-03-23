Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области", - пишет глава области.

В селе Чернещина Изюмского района российские обстрелы повредили здание храма, загорелась трава на открытой территории.

В поселке Вильча и селе Волчанские хутора Чугуевского района в результате вражеского огня пострадали по меньшей мере четыре жилых дома.

В результате минометных обстрелов в селе Ольховатка Купянского района разрушен частный дом, еще два повреждены.

Среди мирного населения никто не пострадал.

22 марта пиротехники обследовали более 5,5 га территории и обезвредили 193 взрывоопасных предмета.