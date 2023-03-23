Враг обстрелял Харьковщину: поврежден храм, дома, было возгорание на открытых территориях
За сутки 22 марта российские войска били в четырех районах по мирным населенным пунктам Харьковской области. В результате повреждены храм, дома, было возгорание травы
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Прошедшие сутки враг обстреливал пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области", - пишет глава области.
В селе Чернещина Изюмского района российские обстрелы повредили здание храма, загорелась трава на открытой территории.
В поселке Вильча и селе Волчанские хутора Чугуевского района в результате вражеского огня пострадали по меньшей мере четыре жилых дома.
В результате минометных обстрелов в селе Ольховатка Купянского района разрушен частный дом, еще два повреждены.
Среди мирного населения никто не пострадал.
22 марта пиротехники обследовали более 5,5 га территории и обезвредили 193 взрывоопасных предмета.
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