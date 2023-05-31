Враг обстрелял Харьковщину: есть попадания в частные дома, погиб мужчина

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Враг продолжает обстреливать наши пограничные и прифронтовые города. Сегодня снова под огнем г. Волчанск. К сожалению, есть попадания в частные дома", - заявил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела погиб 60-летний гражданский мужчина, еще 1 человек получил ранение.

На месте работают все экстренные службы, информация уточняется.