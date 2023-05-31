Враг обстрелял Харьковщину: есть попадания в частные дома, погиб мужчина
В среду, 31 мая, российские захватчики нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
"Враг продолжает обстреливать наши пограничные и прифронтовые города. Сегодня снова под огнем г. Волчанск. К сожалению, есть попадания в частные дома", - заявил глава ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела погиб 60-летний гражданский мужчина, еще 1 человек получил ранение.
На месте работают все экстренные службы, информация уточняется.
- Российская диверсионно-разведывательная группа 30 мая пыталась зайти из РФ на Харьковщину , но понесла потери и была вынуждена отступить.
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