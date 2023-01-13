Враг обстрелял из ЗРК С-300 населенные пункты Запорожской области, погибла женщина
12 января российские войска били из зенитного ракетного комплекса С-300 по одному из районов Запорожья. Также в результате обстрелов в Гуляйполе погибла женщина
Об этом информирует ГУНП в Запорожской области .
"Ночью 12 января городскую тишину потрясли мощные взрывы. Оккупанты нанесли удар по частному сектору в одном из районов Запорожья. Ракета попала в земельный участок на территории домовладения", - пишут правоохранители.
В результате попадания российских ракет на Запорожье повреждено около 20 частных домов.
Также взрывной волной и обломками повреждено еще около 20 соседних домов и хозяйственных построек.
Полицейские обнаружили неразорвавшуюся часть ракеты С-300, обломки ракетной части и блока стабилизаторов.
Последствия ударов ликвидированы.
Кроме того, 12 января в Пологовском районе при обстреле Гуляйполя в нескольких домах произошло возгорание. Огонь разрушил имущество мирных обитателей.
Смертельные травмы получила 73-летняя женщина.
Всего за сутки в полиции зарегистрировано около 30 сообщений о разрушении.
"Россияне нанесли удары по Запорожью, Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Новоданиловке, Новоандреевке, Дорожнянке, Полтавке, Малой Токмачке, Малиновке, Белогорью, Чаривному, Ольговскому, Шевченко, Щербакам, Степному, Каменскому, собщают в пресс-службе.
Каждый факт военных преступлений задокументирован.
- Напомним, предыдущий обстрел города российские агрессоры провели в ночь на 8 января. Тогда Запорожье накрыли кассетными снарядами, повреждена критическая и гражданская инфраструктура.
- Также в ночь на 12 января россияне ударили по Запорожью, повредив объекты инфраструктуры и жилые дома, возник пожар, в одном из районов обнаружили обломок ракеты.
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