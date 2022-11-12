Враг обстрелял из РСЗО "Град" Горностаевку, есть погибшие

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграме.

Вечером 12 ноября войска РФ обстреляли село Горностаевка Каховского района. От атаки реактивной системой залпового огня по гражданской инфраструктуре погибли 2 женщины, 10 домов были повреждены.

"Такими ужасающими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой эвакуации. Сами же военные РФ прячутся по подвалам местных жителей", - информирует Янушевич.

Напомним, в тот же вечер оккупанты нанесли удар по Запорожью ракетой "Искандер-К", содержащей 54 кассетных заряда. Снаряд не разорвался и упал около 6 жилых домов.

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