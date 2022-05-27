Враг обстрелял из минометов Сумщину
Российская армия обстреляла из минометов пограничные населенные пункты Сумской области, информации о погибших и раненых пока нет
Об этом информирует в фейсбуке Оперативное командование "Север" .
"Оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Сумской области. В период с 16:25 до 16:45 с территории РФ в направлении Середина-Буда совершен обстрел - 11 приходов, предварительно из миномета калибра 120 мм", - говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава и техники нет, информация о погибших и раненых среди местных и повреждении инфраструктуры уточняется.
Также зафиксировали 10 взрывов в направлении Юрьева в 17:56, потерь нет.
- В Сумской области в ночь с 26 на 27 мая оккупанты обстреляли Середино-Буду и Старые Вырки с территории РФ, повредив частные дома.
- В ночь на 25 мая Россия ударила ракетами в Сумскую область, повредив около 20 домов и линию электропередач.
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