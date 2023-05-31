Об этом рассказал в эфире телемарафона руководитель ОВА Павел Кириленко .

Сегодня утром враг вел огонь по Удачненской громаде близ Покровска Донецкой области.

"Состоялась ракетная атака по одному из предприятий. Удар был нанесен по предприятию, где работают люди. Там нет ни одного военного объекта", - уточняет глава региона.

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В результате обстрела один мирный житель погиб, двое раненых.

Также РФ обстреляла Селидовскую громаду, попала в предприятие.

По предварительным данным, российские войска совершали атаки из зенитного ракетного комплекса "Искандер".