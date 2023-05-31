Враг обстрелял из "искандеров" Донецкую область: погиб человек, двое ранены
В среду, 31 мая, армия РФ била по Удачненской громаде в Донецкой области из зенитного ракетного комплекса "Искандер". В результате обстрела один человек погиб, двое ранены
Об этом рассказал в эфире телемарафона руководитель ОВА Павел Кириленко .
Сегодня утром враг вел огонь по Удачненской громаде близ Покровска Донецкой области.
"Состоялась ракетная атака по одному из предприятий. Удар был нанесен по предприятию, где работают люди. Там нет ни одного военного объекта", - уточняет глава региона.
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В результате обстрела один мирный житель погиб, двое раненых.
Также РФ обстреляла Селидовскую громаду, попала в предприятие.
По предварительным данным, российские войска совершали атаки из зенитного ракетного комплекса "Искандер".
- 20 мая россияне обстреляли Торецк и ранили там 5 человек.
- Днем 29 мая российская оккупационная армия сбросила авиабомбы на Торецк Донецкой области. Одна из них попала в АЗС, погибли два человека.
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