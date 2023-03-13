Враг обстрелял громаду в Николаевской области: два человека погибли, среди пострадавших ребенок
Утром 13 марта российские войска вели огонь по населенному пункту Николаевского района. В результате обстрелов два человека погибли, среди пострадавших ребенок
Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громады Николаевского района", - написал глава области в 07:57.
Сообщается, что есть разрушения жилых домов.
По предварительной информации, один местный житель погиб, однако под завалами могут быть еще люди.
По состоянию на 08:40 известно, что погибли 45-летний мужчина и женщина 43 лет.
Также двое взрослых и ребенок получили ранения. Семилетнего жителя забрала скорая.
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