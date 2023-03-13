Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громады Николаевского района", - написал глава области в 07:57.

Сообщается, что есть разрушения жилых домов.

По предварительной информации, один местный житель погиб, однако под завалами могут быть еще люди.

По состоянию на 08:40 известно, что погибли 45-летний мужчина и женщина 43 лет.

Также двое взрослых и ребенок получили ранения. Семилетнего жителя забрала скорая.