Враг обстрелял громаду на Херсонщине: ранен местный житель

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 21 октября 2023 года около 11:35 Россия ударила по Станиславской громаде на Херсонщине.

В результате обстрела травмирован местный житель. Ему оказана медицинская помощь на месте.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).