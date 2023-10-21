Враг обстрелял громаду на Херсонщине: ранен местный житель
Сегодня, 21 октября, около 11:35 РФ нанесла удар по Станиславской громаде в Херсонской области, в результате чего ранение получил местный житель
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, 21 октября 2023 года около 11:35 Россия ударила по Станиславской громаде на Херсонщине.
В результате обстрела травмирован местный житель. Ему оказана медицинская помощь на месте.
При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- В частности, в субботу, 21 октября, российские террористы атаковали из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеского удара погиб человек
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