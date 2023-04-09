Враг обстрелял Дружковку в Донецкой области, известно о двух раненых
Днем 9 апреля вражеская армия атаковала Дружковку в Донецкой области из реактивных систем залпового огня. Известно о по меньшей мере двух пострадавших
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне совершили обстрел города Дружковка из РСЗО. Известно о двух раненых гражданских. Были повреждены крыши домов, выбиты окна", - написал он.
- 9 апреля правоохранители задокументировали 10 ударов россиян по Донбасу, под обстрелами были 9 городов и сел, РФ ранила мирных жителей, в том числе ребенка
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