Об этом информирует Херсонская ОВА .

Армия РФ нанесла удар по Бериславу. Российские боеприпасы попали по территории парка и церкви.

Также в результате обстрелов частично разрушено административное здание, враг попал в жилой дом, краеведческий музей и местную редакцию газеты.

Сообщается, что посреди мирного населения никто не пострадал.

"Центр города на Херсонщине, еще утром красивый и уютный, изуродован коварным ударом российских войск, безжалостно уничтожающих наш родной край", - пишет пресс-служба.