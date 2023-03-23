Враг обстрелял Берислав в Херсонской области: частично разрушено админздание и повреждены музей и парк
Днем 23 марта российские войска обстреляли город Берислав Херсонской области. В результате частично разрушено админздание и повреждены музей и парк
Об этом информирует Херсонская ОВА .
Армия РФ нанесла удар по Бериславу. Российские боеприпасы попали по территории парка и церкви.
Также в результате обстрелов частично разрушено административное здание, враг попал в жилой дом, краеведческий музей и местную редакцию газеты.
Сообщается, что посреди мирного населения никто не пострадал.
"Центр города на Херсонщине, еще утром красивый и уютный, изуродован коварным ударом российских войск, безжалостно уничтожающих наш родной край", - пишет пресс-служба.
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