Враг обстрелял Белозерскую общину в Херсонской области: один погибший, четверо ранены

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграммах.

Враг обстрелял Белозерскую общину, в который раз покрыл огнем села Кизомис и Огромное в Херсонской области.

В результате обстрела села Велетенского погиб 28-летний мужчина. Еще четыре человека с ранениями госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.