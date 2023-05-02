Враг обстрелял Белозерскую общину в Херсонской области: один погибший, четверо ранены
Российские войска 2 мая покрыли огнем села Кизомис и Огромное Херсонской области, есть погибший и раненые
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграммах.
Враг обстрелял Белозерскую общину, в который раз покрыл огнем села Кизомис и Огромное в Херсонской области.
В результате обстрела села Велетенского погиб 28-летний мужчина. Еще четыре человека с ранениями госпитализировали в Херсон, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
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