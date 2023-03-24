Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Двум пострадавшим помощь оказали на месте медики, оперативно прибывшие на место вражеского обстрела. Еще двух женщин с тяжелыми ранениями бригада "скорой" госпитализировала, сейчас врачи борются за их жизнь", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что рядом нет ни одного военного объекта, оккупанты прицельно избивали из артиллерии по домам мирных жителей, пока те еще спали.