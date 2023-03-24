Враг обстрелял Белозерку в Херсонской области: 1 человек погиб, 4 получили ранения
Российские оккупанты прицельно обстреляли дома мирных жителей Белозерки Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще четверо ранены
Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Двум пострадавшим помощь оказали на месте медики, оперативно прибывшие на место вражеского обстрела. Еще двух женщин с тяжелыми ранениями бригада "скорой" госпитализировала, сейчас врачи борются за их жизнь", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что рядом нет ни одного военного объекта, оккупанты прицельно избивали из артиллерии по домам мирных жителей, пока те еще спали.
- В ночь на 24 марта кафиры атаковали Кривой Рог "шахедами" , есть попадания.
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