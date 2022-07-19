Об этом сообщает штаб Оперативного командования "Юг".

Враг продолжает обустраивать дополнительные рубежи обороны. Активных действий не ведет, соблюдает тактику дистанционных обстрелов и авиаударов.

Среди ночи враг покрыл 40реактивными снарядами РСЗО "Град" частный сектор Никополя, попав и в состав горюче-смазочных материалов частного предприятия. А через два часа такой же массированный обстрел 40 реактивными снарядами "Градов" накрыл порт, станцию переливания крови и местную поликлинику. 1 гражданское лицо получило ранение.

В три ночи противник нанес массированный ракетный удар 12 ракетами С-300 по Николаеву и пригороду. Вместе с объектами пригородной инфраструктуры, разрушенными, обстреляны жилые и промышленные районы города: зафиксировано попадание в автосалон и площадка по продаже сельхозтехники. Предварительно без жертв.

В то же время, в Снегиревке оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине, пытаясь обвинить в этом силы обороны Украины. Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно по факту. А вот подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом. Но ради картинки решисты убили 4 мирных жителя.

Имитируя, что продолжает контролировать утраченные территории Херсонщины, враг коварно атакует с неба.

Ударным беспилотным летательным аппаратом трижды ударил по освобожденной Ивановке, сбрасывая осколочные боеприпасы для гранатометов. Потерь нет.

Парой Ми-8 атакован Потемкин. Без потерь.

К вечеру, второй раз за сутки атакован Николаев. Из реактивных систем залпового огня "Ураган" кассетными снарядами обстрелян частный сектор - повреждены окна и крыша в жилых домах. Сейчас известно о 2 раненых – женщине и мужчине. Их забрала скорая.

Наша авиация работала двумя штурмовиками по составу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снегиревки. Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Наши авиаторы справились с задачей без потерь.

В общей сложности ракетным огнем и артиллерией "отминусовано" 65 рашистов, комплексную аппаратную связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

На рассвете наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные удары по скоплению вооружения, вражеской техники и составу боеприпасов в районе Райской Новокаховской общины, а также по составу боеприпасов в районе Берислава. Объекты уничтожены. Утраты уточняются.

По Одесщине днем снова был нанесен ракетный удар, в том числе по мосту через Днестровский лиман, который враг продолжает уничтожать с апреля, когда мост и не функционирует. Одна ракета сбита над морем силами противовоздушной обороны.

Блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря продолжает вражеская корабельная группировка из двух ракетных кораблей с 16 "Калибрами" и 4 больших десантных кораблей, которые поддерживают иллюзорную вероятность десантной операции.

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