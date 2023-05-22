Враг обстреливал 4 района Харьковщины: повреждены дома и базы отдыха, ранен мужчины и погибли домашние животные
В течение 21 мая российские войска по артиллерии, минометам и ракетному вооружению обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области. В результате есть пострадавшие: мужчина и домашние животные
Об этом в телеграмме сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Так, в результате ракетного удара по селу Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Потерпел ранение гражданский мужчина. В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами повреждены 6 домов и хозяйственные постройки.
В Чугуеве повреждены здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки.
Фото: Олег Синегубов
В пгт Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом повреждены 2 дома, автобус, погибли и ранены домашние животные
Кроме того, в с. Каменка Изюмского района, находясь на собственном подворье, на неизвестном боеприпасе взорвался 61-летний мужчина. Он госпитализирован с ранением.
Фото: Олег Синегубов
- По данным Генштаба по состоянию на 22 мая на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. В течение 21 мая захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Нестерное, Бударки, Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области. На Купянском направлении враг не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.
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