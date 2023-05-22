Об этом в телеграмме сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, в результате ракетного удара по селу Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Потерпел ранение гражданский мужчина. В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами повреждены 6 домов и хозяйственные постройки.

В Чугуеве повреждены здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки.

Фото: Олег Синегубов



В пгт Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом повреждены 2 дома, автобус, погибли и ранены домашние животные

Кроме того, в с. Каменка Изюмского района, находясь на собственном подворье, на неизвестном боеприпасе взорвался 61-летний мужчина. Он госпитализирован с ранением.

Фото: Олег Синегубов