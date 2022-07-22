Враг обстреливает Славянск кассетными снарядами, - руководитель ОВА Лях
Вадим Лях, глава городской военной администрации Славянска, сообщил, что кассетные снаряды взрываются среди дня над городом, и у людей нет возможности укрыться, поэтому такое большое количество раненых среди мирных жителей
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Каждый день враг делает попытки продвигаться, но успеха не имеет. Линия фронта остается на месте как в направлении Святогорска, где бои идут у Богородичного, так и на других направлениях", - отметил глава ОВА .
Вадим Лях отметил, что за последние дни после обстрелов Славянска есть раненые, а с начала боевых действий в городе 19 человек погибших и 76 раненых.
"Ужасно, что враг использует кассетные снаряды, которые взрываются среди дня над городом, и у людей нет возможности укрыться, поэтому такое большое количество раненых. Жители с тяжелыми ранениями отправляются на Днепр, другие получают медицинскую помощь в больнице Славянска", - пояснил Лях.
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