Враг обстреливает крупные города Донетчины, а Бахмут хочет вообще сравнять с землей, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Ярослав Лысенко, боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины, рассказал, что сейчас на Донецком направлении важно удержать южный фланг, чтобы противник не зашел в наш тыл с юга
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"На Донецком направлении ситуация стабильно тяжелая. Очень сильные обстрелы Бахмута, к сожалению, враг хочет сравнять город с землей. Также есть прилеты по всем крупным городам Донетчины: по Краматорску, Славянску и так далее. Что касается, населенных пунктов Пески, Водяное и всей окружной дороги, на сегодняшний момент эта территория за нами. Ребята передают, что Авдеевка тоже в наших руках", - проинформировал боец батальона "Свобода".
Ярослав Лысенко отметил, что сейчас важно удержать южное направление, чтобы противник не зашел в наш тыл с юга, поэтому держимся все и молимся за всех, кто на Донецком направлении.
- 14 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинское войско успешно отразило атаки РФ возле Авдеевки, Водяного, Спорного, Майорска и Веселой Долины.
- 15 сентября Институт исследования войны (ISW) отметил, что оккупанты продолжали атаки у Бахмута и к западу от Донецка.
- 16 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаки врага в районе Зайцева, Бахмута, Веселой Долины и Авдеевки.
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