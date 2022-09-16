Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"На Донецком направлении ситуация стабильно тяжелая. Очень сильные обстрелы Бахмута, к сожалению, враг хочет сравнять город с землей. Также есть прилеты по всем крупным городам Донетчины: по Краматорску, Славянску и так далее. Что касается, населенных пунктов Пески, Водяное и всей окружной дороги, на сегодняшний момент эта территория за нами. Ребята передают, что Авдеевка тоже в наших руках", - проинформировал боец батальона "Свобода".



Ярослав Лысенко отметил, что сейчас важно удержать южное направление, чтобы противник не зашел в наш тыл с юга, поэтому держимся все и молимся за всех, кто на Донецком направлении.

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