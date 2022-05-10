Враг обстреливает и минует мирные районы Харьковщины. За сутки 3 человека погибли, 10 ранены
Сегодня, 10 мая, удалось освободить 4 села и держать оборону у Изюма
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня – 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб. В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человека, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов", – говорится в сообщении.
Опасность несут не только обстрелы. Отступая, российские кафиры оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке взорвались две мирные жительницы.
"В очередной раз обращаюсь ко всем жителям области – находитесь по возможности в укрытиях. Не выходите на улицу без необходимости даже при отсутствии сигнала тревоги. Не спешите возвращаться в освобожденные населенные пункты. А находящиеся там не посещайте никаких мест, которые еще не проверили пиротехники и ВСУ. Враг коварен и делает все, чтобы пострадали как можно больше гражданских украинцев", - отметил глава области.
На Изюмском направлении враг готовит новую попытку наступления, но наши военные надежно удерживают позиции и готовы уничтожать оккупантов и дальше.
- Ранее стало известно, что в Харьковской области украинские войска освободили четыре села: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.4
Покупка 31.4Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное