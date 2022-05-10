Враг обстреливает и минует мирные районы Харьковщины. За сутки 3 человека погибли, 10 ранены

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня – 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб. В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человека, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов", – говорится в сообщении.

Опасность несут не только обстрелы. Отступая, российские кафиры оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке взорвались две мирные жительницы.

"В очередной раз обращаюсь ко всем жителям области – находитесь по возможности в укрытиях. Не выходите на улицу без необходимости даже при отсутствии сигнала тревоги. Не спешите возвращаться в освобожденные населенные пункты. А находящиеся там не посещайте никаких мест, которые еще не проверили пиротехники и ВСУ. Враг коварен и делает все, чтобы пострадали как можно больше гражданских украинцев", - отметил глава области.

На Изюмском направлении враг готовит новую попытку наступления, но наши военные надежно удерживают позиции и готовы уничтожать оккупантов и дальше.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинские войска освободили четыре села: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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