Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал в телеграме.

"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Он применяет штурмовые группы ЧВК Вагнер, обстреливает город из артиллерии и авиации, использует бронетехнику в попытках прорвать оборону наших войск", - отметил он.

По словам Александра Тарнавского, защитники держат город. Теперь же задача - не допустить окружения Авдеевки и продолжать наносить войскам РФ потери личного состава и бронетехники.

"Она четко выполняется нашими воинами", – подчеркнул генерал.