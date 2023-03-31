"Враг обстреливает город из артиллерии и авиации": генерал Тарнавский назвал задачи ВСУ в Авдеевке
Украинские защитники сдерживают попытки РФ окружить Авдеевку Донецкой области, российские военные атакуют город из артиллерии и авиации
Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал в телеграме.
"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Он применяет штурмовые группы ЧВК Вагнер, обстреливает город из артиллерии и авиации, использует бронетехнику в попытках прорвать оборону наших войск", - отметил он.
По словам Александра Тарнавского, защитники держат город. Теперь же задача - не допустить окружения Авдеевки и продолжать наносить войскам РФ потери личного состава и бронетехники.
"Она четко выполняется нашими воинами", – подчеркнул генерал.
- Напомним, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что враг использовал почти все свои резервы на Авдеевском направлении - это снизило количество наступательных действий, но россияне перебрасывают силы с юга .
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