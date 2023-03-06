Враг обстреливает Авдеевку ракетами Х-59, - руководитель ВЦА Барабаш

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг до основания разрушает город ракетами. За минувшие сутки шесть ракет Х-59 прилетело в город. Прилетает ракета - и пятиэтажное здание разрушается до фундамента. В основном противник бьет в админздания, школы, детсады", - отметил Барабаш.

По его словам, противник всю ночь бил по линии обороны вокруг города.

"Ночью были единичные прилеты в старую и центральную часть города, погибших нет. Вчера вывезли 11 человек, из них 6 детей. В городе еще осталось 38 детей. Пани Верещук отметила, что на законодательном уровне у нас появится механизм принудительной эвакуации семей с детьми, которые находятся во фронтовых городах", - подчеркнул Барабаш.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что Украина, вероятно, проводит ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте, однако рано оценивать намерения о полном уходе из города

С начала полномасштабной войны России в Украине враг потерял более 153,7 тыс. солдат, 3423 танка, 2086 беспилотников и 6703 бронемашины



