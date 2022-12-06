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Враг обстрелами терроризирует деоккупированное правобережье Херсона и продвигается вглубь на левобережье, - Гуменюк

6 декабря, 2022 вторник
22:04
война с Россией

Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" подчеркнула, что враг применяет террористическую тактику, пытаясь огневым способом держать контроль над правым берегом

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Мы констатируем факт, что враг продолжает терроризм и наносит удары по мирным населенным пунктам правобережья Херсонщины. Такой же терроризм уже долгое время применяют оккупанты и против никопольцев с противоположного берега Каховского водохранилища. А сейчас, когда противник оказался на левом берегу р.Днепр, он продолжает обстреливать деоккупированные территории правобережья для того, чтобы в первую очередь оказывать давление на местное население. Обстреливая правый берег, россияне используют свои заготовки, это заранее заминированные большие площади и объекты, которые дополнительно детонируют, когда окупанты осуществляют обстрелы", - сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг".

Наталья Гуменюк отметила, что противник применяет и реактивные системы залпового огня, и тяжелую ствольную артиллерию, и системы ЗРК С-300, которыми долгое время оккупанты терроризировали Николаевщину.

"То, что враг пытается таким огневым способом держать контроль над правым берегом, это проявление террористической тактики. Во время контрбатарейного противостояния наши войска так же бьют по левому берегу, но они бьют с учетом того, что там есть местное население. Мы очень четко выверяем позиции и тщательно проверяем информацию о расположении вражеских объектов и сил, чтобы минимизировать последствия для местных людей, учитывая, что враг может ими прикрываться. В последнее время наблюдаем то, что населенные пункты на левом берегу, которые расположены ближе к береговой линии,  оккупанты пытаются их эвакуировать. Перевозя коллаборантов и местных жителей под видом заботы, враг движется вглубь левобережья, чтобы не быть в зоне поражения огневого контроля, который мы пытаемся установить, чтобы истощать  силы российских военных", - отметила Гуменюк.

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