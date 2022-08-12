Враг обстрелами повредил часть промышленных объектов ЗАЭС и инфраструктуру Энергодара, - мэр Орлов

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Последнюю неделю оккупанты ведут себя достаточно активно, постоянно обстреливают из минометов. Местное население рассказывает, что время между выходом боеприпаса до его взрыва составляет 2-3 секунды, то есть с расстояния 1-3 километров ведется обстрел как прилегающей территории к ЗАЭС, так и территории города, частных усадеб и дачных кооперативов. К сожалению, среди местного населения уже пострадали. Фиксируется, что в результате обстрелов повреждена промышленная часть объектов атомной станции, также можем констатировать повреждение инфраструктуры города", - отметил мэр Энергодара.



Дмитрий Орлов сообщил, что на несколько часов город остался без света, без водоснабжения и водоотвода. Газоснабжения в Энергодаре нет почти месяц, потому что оккупанты не пускают ремонтные бригады на центральный газовод.

"А сейчас по результатам обстрелов на грани гуманитарной катастрофы остается город-спутник крупнейшей атомной станции Европы. Это приводит к паническим настроениям у горожан и работников станции, которые начинают массово выезжать из города. Уже примерно половина жителей Энергодара выехала на подконтрольную ВСУ территорию", - рассказал Орлов.

5 августа российские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС

6 августа россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и гатили по магистрали с водородом для ЗАЭС.

11 августа Энергоатом сообщил, что в купанты продолжили обстреливать Запорожскую АЭС и территории поблизости: попали недалеко от первого энергоблока