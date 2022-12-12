Враг ночью выпустил не менее 30 снарядов по Никопольщине
В ночь на 12 декабря российские оккупанты били из "градов", "ураганов" и тяжелой артиллерии по двум громадам Днепропетровщины
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .
"Всю ночь напряженно было на Никопольщине. Россияне терроризировали "градами", "ураганами" и тяжелой артиллерией две громады - Никопольскую и Марганецкую", - написал он.
Направили по громадам не менее 30 снарядов. Обошлось без погибших и раненых.
Представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории – выясняют детали обстрелов.
В других районах ночью сирена предупреждала об опасности и обошлась без чрезвычайных ситуаций. И на 07:15 12 декабря было спокойно.
- Военные РФ за ночь на 11 декабря выпустили более 50 снарядов по трем громадам Днепропетровщины. Были поражены дома и электросети.
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