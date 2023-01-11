Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме.

"В течение ночи с 23:34 10 января до 02:02 11 января враг обстреливал из РСЗО территорию Куцурубской общины, выпустив более 40 реактивных снарядов", - написал он.

Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

По информации воздушного командования "Юг", в полдень 10 января в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был сбит российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Также вчера в 18.35 враг реактивными системами залпового огня ударил в направлении Очакова. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Под обстрелом россиян в понедельник, 9 января, оказался Очаков. В результате ударов повреждены больница, многоэтажки и частные жилые дома. По состоянию на 20:49 было известно о 15 раненых, в том числе двухлетний ребенок.

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