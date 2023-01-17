Враг ночью ударил более 20 снарядами по Никопольщине
В ночь на 17 января три громады Днепропетровщины страдали от обстрелов вражеских войск
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, россияне трижды ударили по району из тяжелой артиллерии. Под огонь попали три громады – Покровская, Никопольская и Червоногригорьевская. Туда враг направил более 20-ти снарядов.
Люди не пострадали. Последствия атаки выясняются.
В остальных районах сирена несколько раз в течение ночи извещала об опасности, но обшлось без чрезвычайных ситуаций.
- В результате обстрелов в ночь на 15 января более 60 тыс. семей в Марганецкой громаде остались без воды .
- В ночь на 16 января оккупанты снова накрывали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Есть разрушение, но обошлось без жертв.
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