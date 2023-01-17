Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, россияне трижды ударили по району из тяжелой артиллерии. Под огонь попали три громады – Покровская, Никопольская и Червоногригорьевская. Туда враг направил более 20-ти снарядов.

Люди не пострадали. Последствия атаки выясняются.

В остальных районах сирена несколько раз в течение ночи извещала об опасности, но обшлось без чрезвычайных ситуаций.

В результате обстрелов в ночь на 15 января более 60 тыс. семей в Марганецкой громаде остались без воды .

В ночь на 16 января оккупанты снова накрывали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Есть разрушение, но обошлось без жертв.

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