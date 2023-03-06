Враг ночью ракетами ударил по Краматорску: разрушена школа и повреждены 15 домов
В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области. В результате разрушена школа и повреждены 15 домов
Об этом информирует городской голова Краматорска Александр Гончаренко .
Ночью рашисты открыли ракетный огонь по Краматорску.
В результате обстрелов разрушена школа и повреждены 15 многоквартирных домов.
Сообщается, что, предварительно, никто не пострадал.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Бахмута немедленно эвакуироваться: город находится под обстрелами
- В Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, все еще остаются около 4500 мирных жителей, в том числе 48 детей.
- Министерство реинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зоны боевых действий и вооруженных конфликтов.
- За сутки 4 марта от действий российских захватчиков погибли двое мирных жителей Бахмута в Донецкой области, еще 7 человек в области получили ранения.
- За сутки 5 марта на территории Донецкой области в результате действий российского войска погиб человек, пятеро получили ранения.
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