Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Около 01:00 враг обстрелял город Изюм. Пострадала 42-летняя женщина. Ее доставили в местную больницу. Поврежден дом пострадавшей", - говорится в сообщении.



Открыто производство о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Следует отметить, что в настоящее время, по приблизительным оценкам, Изюм разрушен на 80%. По данным ЮНЕСКО, там уничтожен ряд объектов культурного наследия. В начале апреля 2022 года город оказался под контролем российских оккупантов и был уволен ВСУ в сентябре. После деоккупации города возле него было обнаружено массовое захоронение, где находились 447 тел людей, погибших в боях и убитых во время оккупации. Тела эксгумировали и отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас оккупанты продолжают обстреливать город.