Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Оккупанты наносили удары по Николаевскому и Баштанскому районам Николаевской области.

Так, в Николаевском районе под обстрел попал город Очаков. Сначала 16 сентября 15:50 были зафиксированы вражеские обстрелы береговой зоны города. Уже ночью 17 сентября враг продолжил наносить удары по Очакову, в результате чего в некоторых районах города исчезли свет и вода. Пострадавших нет.

Также около 02:50 17 сентября был обстрелян поселок Дмитровка Куцурубской общины. Погиб один человек. Кроме того, повреждены очистные сооружения и электроподстанция, из-за чего в большинстве населенных пунктов отсутствует свет.

В Баштанском районе утром 16 сентября вражеским обстрелам подверглись окраина с. Муравьевка и окрестность станции Березнеговатое. 17 сентября, ориентировочно с 00:05 по 00:12 зафиксированы обстрелы окрестностей поселка городского типа Березнеговатое. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Также около 19:00 16 сентября под обстрелы попало село Широкое Широковской общины. Разрушены нежилые хозяйственные постройки. Утром 17 сентября, в 05:00 и 06:00, по селу снова нанесли удар. Информация о разрушении уточняется. Пострадавших нет.

В ночь на 16 сентября россияне обстреляли Березнеговатскую общину Николаевщины запрещенными кассетными снарядами.