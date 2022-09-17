Враг ночью обстреливал Николаевщину, есть погибшая, в некоторых городах отсутствуют свет и вода
В ночь на 17 сентября россияне наносили удары по районам Николаевщины, в результате которых в нескольких населенных пунктах исчезли свет и вода
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Оккупанты наносили удары по Николаевскому и Баштанскому районам Николаевской области.
Так, в Николаевском районе под обстрел попал город Очаков. Сначала 16 сентября 15:50 были зафиксированы вражеские обстрелы береговой зоны города. Уже ночью 17 сентября враг продолжил наносить удары по Очакову, в результате чего в некоторых районах города исчезли свет и вода. Пострадавших нет.
Также около 02:50 17 сентября был обстрелян поселок Дмитровка Куцурубской общины. Погиб один человек. Кроме того, повреждены очистные сооружения и электроподстанция, из-за чего в большинстве населенных пунктов отсутствует свет.
В Баштанском районе утром 16 сентября вражеским обстрелам подверглись окраина с. Муравьевка и окрестность станции Березнеговатое. 17 сентября, ориентировочно с 00:05 по 00:12 зафиксированы обстрелы окрестностей поселка городского типа Березнеговатое. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Также около 19:00 16 сентября под обстрелы попало село Широкое Широковской общины. Разрушены нежилые хозяйственные постройки. Утром 17 сентября, в 05:00 и 06:00, по селу снова нанесли удар. Информация о разрушении уточняется. Пострадавших нет.
- В ночь на 16 сентября россияне обстреляли Березнеговатскую общину Николаевщины запрещенными кассетными снарядами.
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