Враг ночью нанес ракетный удар по Краматорску: ранен мужчина
Российская армия в ночь на 2 мая нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки повреждены дома и школа, ранен мужчина
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ранили 1 человека, повредили школу", - написал он.
В свою очередь мэр Краматорска Александр Гончаренко уточнил , что раненый – сторож в школе, его состояние не тяжелое.
Кроме школы, повреждены 14 многоэтажек, больница и детский центр реабилитации.
- В апреле оккупанты обстреляли кладбище в Краматорске.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное