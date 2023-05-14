Враг ночью бил по Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине, повреждены объекты критической инфраструктуры, ЦНАП, есть раненые

Сумская область

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

В ночь на 14 мая под минометный обстрел попала Хотинская громада, в результате чего была повреждена линия электропередачи. Также ударам из ствольной артиллерии подвергся населенный пункт Зноб-Новгородское Зноб-Новгородской громады, в результате чего было повреждено здание Центра оказания административных услуг. Пострадавших нет.

Харьковская область и Харьков

Об обстрелах Харьковщины и Харькова рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что ночью россияне обстреливали Харьков и населенный пункт Золочев Богодуховского района из зенитно-ракетного комплекса С-300. В Новобаварском районе областного центра повреждены объекты транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный дом.

В поселке Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами, в результате чего в них выбило окна и были разрушены два гаража. Пострадавших нет.

Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Купянский, Чугуевский и Харьковский районы из артиллерии, минометов и авиации.

В результате вражеского обстрела из реактивных систем залпового огня "Смерч" в Купянске повреждено частное домовладение. В поселке Хатнее Купянского района повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, начался пожар. Ранена 43-летняя женщина, ее госпитализировали.

В Чугуевском районе под обстрелы попали поселки Огурцово и Волчанск. В результате вражеских ударов повреждены как минимум четыре жилых дома, ранен 61-летний мужчина. Его госпитализировали.

Днепропетровская область

Об обстрелах Днепропетровской области сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью россияне били в Покровскую громаду Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов поврежден объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Пострадавших нет.