Враг ночью атаковал "ураганами" и тяжелой артиллерией Никопольщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко на своем телеграмм-канале.

"Под вражеский прицел попала Красногригорьевская община. Люди не пострадали", – уточнил Резниченко в сообщении.

В других районах сирены также извещали о воздушной тревоге, но обошлось без атак. На утро, на Днепропетровщине спокойно.

Напомним, в ночь на 29 ноября оккупанты атаковали Днепр четырьмя ракетами. В результате обстрелов здания получили серьезные разрушения

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