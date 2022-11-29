Враг ночью атаковал "ураганами" и тяжелой артиллерией Никопольщину
Российские оккупанты атаковали Никопольский район. Войска РФ били из тяжелой артиллерии и "ураганов"
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко на своем телеграмм-канале.
"Под вражеский прицел попала Красногригорьевская община. Люди не пострадали", – уточнил Резниченко в сообщении.
В других районах сирены также извещали о воздушной тревоге, но обошлось без атак. На утро, на Днепропетровщине спокойно.
- Напомним, в ночь на 29 ноября оккупанты атаковали Днепр четырьмя ракетами. В результате обстрелов здания получили серьезные разрушения
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