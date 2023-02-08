Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко в телеграме.

Ночью оккупанты ударили по Красногригоровской ТГ, выпустив по ней два десятка снарядов.

Пока последствия атаки выясняются, обследование территорий продолжается. Люди невредимы.

В других районах области в течение ночи было тихо, больше вражеских обстрелов не зафиксировано.