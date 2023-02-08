Враг ночью атаковал тяжелой артиллерией Никопольщину
Ночью 8 февраля российская армия продолжала терроризировать тяжелой артиллерией громады Никопольского района Днепропетровщины
Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко в телеграме.
Ночью оккупанты ударили по Красногригоровской ТГ, выпустив по ней два десятка снарядов.
Пока последствия атаки выясняются, обследование территорий продолжается. Люди невредимы.
В других районах области в течение ночи было тихо, больше вражеских обстрелов не зафиксировано.
- В ночь на 4 февраля РФ гатила из ствольной артиллерии по Днепропетровщине, под огнем оказалась Марганецкая громада.
- Ночью с 5 на 6 февраля россияне выпустили по Марганецкой громаде Никопольщины более 20 артиллерийских снарядов.
- Ночью 7 февраля вражеские войска обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня: 60 тыс. абонентов остались без воды.
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