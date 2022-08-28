Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ уничтожают склады оккупанта - от минометных БК до более мощных артиллерийских и ракетных систем. Интенсивность обстрелов Николаева снизилась из-за уничтожения вражеских ракетных установок российских войск. Недалеко от наших позиций проехали артсистемы союзников, вскоре в новостях все увидим. Враг никогда не сможет захватить Одессу и Николаев", - подчеркнул Прозапас.

Офицер ВСУ также добавил, что недооценивать противника тоже не нужно.

"Они хорошо фортифицируют сооружения и способны накапливать силу, чтобы вести активную оборону. На некоторых участках врагу удалось улучшить оперативное положение своих позиций, но не критично. Враг имеет преимущество в авиации и ракетном вооружении", - отметил Прозапас.

За день, 27 августа, авиация ВСУ трижды ударила по 2 опорным пунктам российского агрессора в Херсонской области.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что в Чернобаевке ВСУ уничтожили две реактивные системы залпового огня "Смерч"

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