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Враг неспецифично расположил ракетоносители накануне сегодняшних ночных обстрелов, - Гуменюк

16 мая, 2023 вторник
16:14
Война с Россией

Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан первого ранга, отметила, что противник в ночь на 16 мая использовал акваторию и Азовского моря, очевидно, пытаясь запутать нашу систему ПВО

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Накануне враг неспецифично расположил ракетоносители, в частности использовал акваторию и Азовского моря, очевидно, пытаясь запутать нашу систему противовоздушной обороны. Один из ракетоносителей противник разместил на севере Керченского пролива, но в течение ночи добавили еще ракетоносители в Черное море, таким образом на момент начала атаки были готовы 24 "калибра". Из акваторий Черного и Азовского морей оккупантами были выпущены 9 ракет, 4 из них направлялись по нашей зоне ответственности и все были уничтожены ПВО. А маршрут еще 5 ракет был по другим регионам Украины и они тоже были ликвидированы", - рассказала начальник  координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк добавила, что сейчас в Черном и Азовском морях находится корабельная группировка врага в количестве 9 единиц, один ракетоноситель остается в Азовском море, два - в Черном море. Суммарный залп "калибров", которые противник еще не использовал, – 15 ракет.

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Украина
Россия
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