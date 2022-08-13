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Главная война с Россией Враг несет потери на направлениях, где пытался улучшить свое положение, - полковник СБУ Костенко
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Враг несет потери на направлениях, где пытался улучшить свое положение, - полковник СБУ Костенко

13 августа, 2022 суббота
15:41
война с Россией Роман Костенко

Секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, киборг, полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что на Юге страны ВСУ уничтожают врага с помощью артиллерии

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Линия фронта устойчива, ВСУ ведут оборону. Враг не проводит оперативные наступления и несет потери на направлениях, где пытался улучшить свое положение. ВСУ держат Николаев и область. Нам нужно уничтожать противника и ставить под угрозу пребывание россиян на правом берегу Днепра, чтобы они даже не думали о наступлении", - подчеркнул Костенко.

  • За сутки 8 августа на Южном направлении украинские защитники ликвидировали 23 военных РФ, а также уничтожили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72 и самоходную гаубицу "Мста-С"
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким записал совместное видео с генералом Дмитрием Марченко и анонсировал совместную работу.
  • Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, что когда враг попал на правый берег реки Днепр – это и была часть наступательной операции на Николаев.

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