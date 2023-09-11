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"Враг нервничает, вопит, что Донецк в опасности": военный эксперт Селезнев об освобождении части Опытного возле Авдеевки

11 сентября, 2023 понедельник
15:49
Война с Россией

Владислав Селезнев, военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ, отметил, что украинские силы закрепились на новых рубежах и позициях и противник снова вынужден перебрасывать свои резервы на Авдеевское направление, чтобы максимально замедлить украинское наступление на этом участке фронта

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На самом деле ситуация почти месяц назад в районе 9-го микрорайона Авдеевки была очень напряженная. Там враг давил на наши оборонные рубежи и позиции. Он постоянно пытался взять в полуокружение город-крепость Авдеевка, пытаясь повторить в какой-то мере свой успех в районе Бахмута", - заметил экс-спикерГенштаба ВСУ.

Владислав Селезнев добавил, что у россиян закончилась та самая ЧВК Вагнер, а российские подразделения "Шторм Z" не смогли реализовать план по Авдеевке. К тому же, оборонные рубежи и позиции вокруг этого города были еще созданы в 2014 году и все это время только укреплялись.

"Украинская армия, как только почувствовала, что враг начал перебрасыватьсвои резервы с этого участка фронта, двигалась вперед и настолько эффективно, что даже зашла в поселок Опытное. Однако противник начал активно задействовать артиллерию, поэтому мы вынуждены были отойти на окраину этого населенного пункта. Украинские силы там закрепились на новых рубежах и позициях, "зарылись в землю". И, конечно, враг нервничает, вопит, что Донецк находится в опасности", - прокомментировал военный эксперт.

Селезнев подчеркнул, что Донецк – столица самопровозглашенной "ДНР", и, очевидно, ситуация для врага достаточно неприятна.

"Вряд ли этот тактический эпизод может коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Но здесь есть ключевой момент, что противник сейчас снова вынужден перебрасывать свои и без того недостающие резервы на этот участок фронта, чтобы максимально замедлить здесь украинское наступление. Поскольку враг не знает, что замыслил Генштаб ВСУ. По всей вероятности, именно здесь будут развиваться активные боевые действия в перспективе ближайших 4-6 недель. Можем только представить отчаяние Путина, если окажется, что часть города Донецк может перейти под контроль украинской армии", – отметил полковник запаса.

  • Накануне глава Авдеевской ВМА Виталий Барабаш сообщил, что ВСУ заняли часть Опытного, что возле Донецка, сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте.
  • 11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение части поселка Опытного вблизи Авдеевки Донецкой области. За неделю ВСУ деоккупировали еще 2 кв. км на Бахмутском направлении и 1,5 кв. км на юге
Украина
Донецк
Владимир Путин
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Авдеевка
наступление ВСУ
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