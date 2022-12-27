Враг нервничает и постоянно перемещается на левобережье Днепра, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг на левобережье Днепра нервничает. Россияне постоянно перемещаются, потому что наш устанавливаемый там огневой контроль методично и системно не дает им покоя. Наш огневой контроль не дает врагу логистически обеспечивать свои подразделения. Не позволяет хранить боеприпасы в определенных местах, которые мы сразу обнаруживаем и уничтожаем", - отметила Гуменюк.

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг", ВСУ выполняют плановую, методическую работу, которая приводит к более активным действиям.

"Есть потребность в уничтожении запасов врага, подрыв его способностей. Россияне оттягивают свои подразделения как можно дальше от уреза воды. Это способствует тому, чтобы обстрелы правого берега Днепра были минимизированы. Пытаемся вытеснять оккупантов в границы 1991 года", - добавила Гуменюк.

В Геническе Херсонской области россияне начали перебрасывать оккупационную полицию на левый берег области и привлекать к дежурству на блокпостах

По сведению Генштаба, украинские защитники отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях, также ВСУ поразили 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов

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