Враг нервничает и ищет новую тактику для своих мощностей в Черном море, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что россияне постоянно проводят маневры ракетоносителями, меняя их месторасположение и конфигурацию группировки
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Что касается морской компоненты, то мы говорим о поиске врагом новой тактики. Россияне очень нервничают по поводу своих мощностей на море. Вчера 2 июля в течение дня они проводили постоянные маневры ракетоносителями, меняли местоположение и конфигурацию группировки надводных ракетоносителей на подводные. Это все говорит о "То, что месседж Верховного Главнокомандующего Украины о развитии направления морских дронов заставил противника нервничать. И со всем тем, враг оставил на дежурстве два надводных ракетоносителя, которые на данном этапе имеют снаряжение до 16 "калибров", - рассказала начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины
Наталья Гуменюк отметила, что уровень ракетной угрозы оценивается как очень высокий.
- 26 июня сообщалось , что на боевом дежурстве в Черном море находятся четыре вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет. РФ завела их в пункты базирования.
- 1 июля кафиры вывели в Черное море два подводных ракетоносителя
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