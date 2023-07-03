Враг нервничает и ищет новую тактику для своих мощностей в Черном море, - Гуменюк

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Что касается морской компоненты, то мы говорим о поиске врагом новой тактики. Россияне очень нервничают по поводу своих мощностей на море. Вчера 2 июля в течение дня они проводили постоянные маневры ракетоносителями, меняли местоположение и конфигурацию группировки надводных ракетоносителей на подводные. Это все говорит о "То, что месседж Верховного Главнокомандующего Украины о развитии направления морских дронов заставил противника нервничать. И со всем тем, враг оставил на дежурстве два надводных ракетоносителя, которые на данном этапе имеют снаряжение до 16 "калибров", - рассказала начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины

Наталья Гуменюк отметила, что уровень ракетной угрозы оценивается как очень высокий.